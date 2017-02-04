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Круглый стол «Недостающее звено: сумеют ли новые парламент и кабинет министров стать продуктивной командой? (от итогов к прогнозу)»

По большому счету не важно, какую окончательную конфигурацию примет коалиционный блок и каким образом будет сформирован кабинет министров. Важно другое - получить дееспособную и продуктивной команду управленцев, которая вытолкнет, наконец, страну из экономической стагнации. И решающим главным моментом здесь является персональный состав новых органов власти.

На кого возлагают надежды/делают ставку эксперты круглого стола? Каким образом дальнейшая тактика и стратегия развития страны зависит от состава глав всех государственных властных структур?

В дискуссии принимают участие:

Галина Скрипкина – СДПК,
Арзыбек Кожошев – ПП «Кыргызстан»,
Чолпон Джакупова – ПП «Бир Бол»,
Каныбек Иманалиев – ПП «Ата Мекен»,
Максат Сабиров – ПП «Республика – Ата Журт»,
Тынчтык Шайназаров – ПП «Онугуу-Прогресс»,
Марс Сариев – политолог,
Джумакадыр Акенеев - эксперт.
Ссылка: http://24.kg/video/21380/
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