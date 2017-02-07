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Великая Победа

Последний Герой Советского Союза, родившаяся в Кыргызстане, Евдокия Пасько умерла

В Москве 23 января умерла Евдокия Пасько - последний родившийся в Кыргызстане Герой Советского Союза, легендарная советская военная летчица, штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка. Об этом сообщила координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа - Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

По данным летной книжки, у нашей землячки рекордное количество боевых вылетов - 790 и 10 вылетов на спецзадания. Общий налет составил 1220 часов. На позиции врага было сброшено более ста тонн бомб. Подтверждено уничтожение четырех складов с горючим, трех - с боеприпасами, трех прожекторов, двух переправ, 11 автомашин и одного самолета на земле; 157 сильных взрывов, 109 очагов пожара. Кроме того, в тылу противника сброшено до 2 миллионов листовок.

В конце 1945 года старший лейтенант Евдокия Пасько вышла в отставку. Вернулась в Москву и успешно окончила курсы мехмата МГУ, аспирантуру. Имела ученую степень кандидата технических наук. Работала старшим преподавателем Московского высшего технического училища.

В годы Великой Отечественной войны свыше 800 тысяч советских женщин с оружием в руках встали на защиту своей страны. Многие из них непосредственно участвовали в боевых действиях. Формирование уникальных в мировой истории воинских подразделений – женских авиационных полков началось в дни Московской битвы по инициативе и под общим руководством известной летчицы, Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой. Свое боевое крещение авиаполки приняли в грозном 1942 году. На истребителях и бомбардировщиках они наравне с мужчинами громили врага.

Похоронена Евдокия Пасько на Троекуровском кладбище.
Ссылка: http://24.kg/velikaja_pobeda/44271/
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