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Великая Победа

«Крылья Победы». Школьникам расскажут историю авиации Кыргызстана и России

В Бишкеке в Русском драмтеатре 6 декабря откроется выставка детских рисунков и первый республиканский конкурс рисунков «Крылья Победы», который посвящен истории авиации Кыргызстана и России.

По данным пресс-службы мэрии, приглашаются семьи, проживающие в Бишкеке и Чуйской области. Они смогут увидеть настоящее кресло-катапульту, костюм летчика и другое летное снаряжение. Его продемонстрируют летчики военно-воздушной базы «Фрунзе-1» и Кантской авиабазы. Будут представлены модели самолетов, а также детские рисунки, присланные со всей страны.

«Дети смогут попробовать сделать модели и там же их запустить. Для этого с собой необходимо принести потолочные панели. В зале театра планируется показ фильмов о военно-воздушной базе «Фрунзе-1», об авиабазе ОДКБ «Кант», о работе Поискового движения Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Все это организовано в память о летчиках, которые погибли во время Великой Отечественной войны, и о тех, кто вернулся с боевых вылетов, о тех, кто развивал авиацию в нашей стране.

Инициатор проведения выставки - поисковое движение Кыргызстана «Наша Победа - Биздин жениш» совместно с авиабазой «Кант», Генеральным штабом Вооруженных сил КР, Силами воздушной обороны ВС КР, центром детского творчества «Балажан». 
Ссылка: http://24.kg/velikaja_pobeda/40708/
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