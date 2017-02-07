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Великая Победа

Память жива. К 75-летию битвы за Москву

В Бишкеке у памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову прошел митинг. Его участники возложили к монументу цветы, почтив не только полководца, но и всех участников битвы за Москву в годы Великой Отечественной войны, от которой нас отделяет уже 75 лет.

По словам мэра столицы Албека Ибраимова, героический поступок панфиловцев стал ярчайшим символом битвы с фашизмом и выдающейся исторической заслугой.

Советник Посольства РФ в Кыргызстане Вадим Чекмазов в своей речи напомнил, что «Великая Отечественная война – это большая трагедия и большое горе, которое коснулось каждой семьи, проживающей в Советском Союзе». «Только из Киргизии ушли на фронт 360 тысяч человек, из них 150 кыргызстанцев награждены орденами и медалями, 74 воина являются Героями Советского Союза. Легендарная и ставшая примером героизма Панфиловская дивизия формировалась здесь и в Алматы. Молодые воины встали на защиту столицы Советского Союза города Москвы и отстояли ее», - сказал он.

Советник напомнил, что в этот день 75 лет назад погиб командир дивизии. «Потери советского народа невосполнимы, и сейчас нам всем, зная то, что происходит в мире, нужно помнить об этом и чтить их память», - добавил он.

Руководитель представительства Россотрудничества в КР Эдуард Крусткалн сказал о том, что всех нас объединяет и будет объединять, - о нашей общей исторической памяти. «Народам Советского Союза выпали огромные испытания, и тогда без плеча кыргызстанцев победа была бы не такой быстрой. Она была трудной, но в войне мы победили. Я рад, что мы и сейчас союзники. Это залог того, что если, не дай бог, нам выпадут испытания на историческом пути, мы их вместе преодолеем», - сказал Эдуард Крусткалн.

А глава фонда «Евразийцы — новая волна» Владимир Лю напомнил, что к таким мероприятиям крайне важно привлекать молодежь.

«Сегодня предпринимаются попытки по дискредитации истории, звучат голоса, что и панфиловцев не было, и подвига их не было, и в бою Советская Армия отступала, а победили фашистов в те годы мороз и погодные условия, - сказал он. - Это делается для того, чтобы лишить людей гордости за свою историю, страну и права любить Родину, права ее защищать».
Ссылка: http://24.kg/velikaja_pobeda/40110/
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