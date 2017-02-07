В Кыргызстане вышел двухтомник «Единство, победившее фашизм», куда вошли рассказы потомков кыргызстанских ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

По их данным, в сборник входят уникальные исторические документы и фотографии. Впервые в издании публикуется документ, подготовленный командованием 8-й гвардейской дивизии имени Ивана Панфилова. «Этот документ является фактически первым обобщенным рассказом о подвиге бойцов и командиров прославленного соединения», — говорится в сообщении.

В двухтомнике приведены исследования участия кыргызстанцев в пограничных боях начала Великой Отечественной войны, факты мужества и героизма, проявленных ими при обороне Брестской крепости. Второй том включает рассказы журналистов, историков-краеведов, написанные в результате личного общения с участниками Великой Отечественной войны. Он содержит воспоминания потомков, в том числе молодежи – школьников и студентов - о своих родных, участвовавших в разгроме фашизма на фронтах и в тылу.