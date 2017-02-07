В Кыргызстан доставили прах красноармейца Мендыша Эмралиева

В рамках акции «Помни, чтобы не повторилось», приуроченной к 75-летию начала Великой Отечественной войны, на постсоветском пространстве инициативные поисковые группы ищут останки советских солдат, погибших в ВОВ. Об этом сообщило Управление информационного обеспечения Генерального штаба ВС КР.

По его данным, в ночь на 20 июня в Кыргызстан из России доставили особый груз - урну с прахом красноармейца Мендыша Эмралиева. В память о бессмертных подвигах солдат-кыргызстанцев, отдавших жизнь в борьбе против фашистов, 22 июня в одном из кинотеатров столицы состоится передача кыргызской стороне останков Эмралиева и его личных вещей, найденных в 2013-м в Тверской области. Также покажут художественный фильм, посвященный Победе.