И только фото на память

Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней. Жены и матери так и не дождались своих родных с фронта. Ее боялись получить - «похоронка» - страшный клочок бумаги: «убит», «пропал без вести», «умер от ран». Наш сегодняшний рассказ об одном из таких героев – красноармейце Степане Даниловиче Иванкове.

Лишь пару писем

«Если бы не это фото, то дети бы не запомнили своего отца. Слишком маленькими они были, когда его призвали на фронт. Эта карточка стала его первой весточкой с фронта», - рассказывает правнучка героя Екатерина Светачева.

Из рассказов бабушки о судьбе рядового Степана Иванкова, 1912 года рождения, известно совсем немного. Его призвали в ряды Красной армии в 1941 году. Воевал он в составе 10-й отдельной стрелковой бригады Закавказского фронта.

«Первой весточкой прадедушки было фото с подписью: из госпиталя города Баку от Степана Даниловича, посылаю на долгую память премного уважаемой Поле, дочери Катерине, Вере, Коле. Прошу хранить мою карточку до приезда с войны…». Бабушка часто вспоминает, что вся семья очень ждала возвращения отца и мужа с войны. Было еще одно письмо, содержание которого дочь Степана не помнит. В память врезалась лишь одна фраза: «Нас погрузили в Черное море», - говорит Екатерина Светачева.

Боевой путь стрелковой бригады

Точных данных о том, как сложилась судьба 10-й отдельной стрелковой бригады, в которой служил Иван Данилович Иванков, нет. Есть только отрывки из сообщений и мемуаров военных командиров, которые сегодня собирают воедино неравнодушные люди. Благодаря их труду стало известно, что после напряженных боев по прорыву ряда оборонительных рубежей фашистов на подступах к Голубой линии 4-я и 10-я гвардейские стрелковые бригады были выведены в резерв и сосредоточились в лесу около поселка Узун, в 12 километрах южнее Крымской. Именно там на основании распоряжения Генерального штаба и приказа войскам Северо-Кавказского фронта с 1 июля 1943 года они приступили к переформированию в новое соединение - дивизию. В историю войны она вошла как 108-я Гвардейская Николаевская краснознаменная, ордена Суворова стрелковая дивизия.

О формировании 10-й отдельной стрелковой бригады (ОСБр) есть также информация о том, что, когда Гитлер летом 1942 года бросил 4-ю танковую армию на Кавказ, путь ему заслонили два гвардейских корпуса. Речь идет как раз о 10-й и 11-й ОСБр. Эта информация также подтверждается наличием печати «4-го запасного Воздушно-Десантного Полка» на наградных документах штаба 10-й ОСБр в сентябре-октябре 1942 года. Командиром соединения с августа по ноябрь 1942 года был Сергей Михайлович Бушев.

О боевом пути этих соединений официальная история говорит: «Героически сражались воины воздушно-десантных бригад, переброшенных на Кавказ летом 1942 года в состав Северокавказского фронта. Из воздушно-десантных войск были переброшены 1, 2, 3, 4 и 5-я маневренные воздушно-десантные бригады и 4-й запасной воздушно-десантный полк, которые были преобразованы в гвардейские стрелковые бригады и введены в состав 10-го и 11-го гвардейских стрелковых корпусов».

Навечно в строю

Вновь увидеть Степана Даниловича родным было не суждено. После окончания боев в военкомате его жене сообщили, что рядовой Иванков пропал без вести 8 ноября 1942 года во время боев в Краснодарском крае.

«Это были самые тяжелые пять лет жизни трех маленьких детей и одной женщины, которые остались без кормильца. Но война и голод не сломили их, они остались живы. Мама сделала все, чтобы прокормить, воспитать и вырастить нас», - вспоминает дочь героя Екатерина Степановна.

Внуки и правнуки героя не раз пытались разыскать хоть какую-то информацию о нем. Однако данных нет. Надежда была на рассекречивание архивов Красной Армии и Военно-Морского Флота в 2007 году. Однако она не оправдалась. Данных о герое нет.

В 2003 году начали создавать Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД «Мемориал»). Главная цель проекта - дать возможность миллионам граждан установить судьбу или найти информацию о погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. На сайте этой организации и удалось найти данные о месте и дате гибели Иванкова Степана Даниловича.

«Все данные о потерях и героях ВОВ до сих пор не рассекречены. Поэтому мы не теряем надежды найти больше информации о прадедушке. Кроме того, поисковые отряды до сих пор продолжают поиски останков героев. Надеюсь, когда-нибудь они найдут и моего прадеда», - говорит Екатерина Светачева.