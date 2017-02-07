Удивительной особенностью обладают песни военных лет. В суровую годину они помогали солдатам выжить, в самые отчаянные минуты - сохранить веру в победу, надежду на встречу с любимыми. Но и теперь, по прошествии более 70 лет с победного мая 1945-го, эти песни объединяют людей разных поколений, их поют за столом и у братских могил, они звучат у Вечного огня и на концертах. ИА «24.kg» решило, что эти песни отражают целую эпоху в истории нашего народа и поэтому достойны особого разговора.

Кто сказал, что надо бросить

Песни на войне?

После боя сердце просит

Музыки вдвойне!

О том, какие чувства эти песни вызывают у современных исполнителей и слушателей, мы беседуем с двумя участниками патриотического проекта «Наш Джумаш» Общественного благотворительного фонда «Агитбригада», певцами, лауреатами международных конкурсов Эльнурой Самарбековой и Маратом Ибраевым.

- М.И.: Я вырос с этими песнями, они звучали в советских фильмах «Два товарища», «В бой идут одни старики» и многих других. Их мелодии и слова формировали в наших душах такие понятия, как любовь к Родине, гордость за подвиги отцов и дедов.

Э.С.: Когда я слушаю песни военных лет, перед моими глазами проходят кадры из фильмов о войне, я переживаю самые глубокие чувства, которые только могут возникать в душе. Не так уж часто я их пою, в основном слушаю, но они всегда находят отклик в моем сердце.

- Прославленный маршал Жуков из всех песен этой поры выделил три, которые, по его мнению, отразили самые важные аспекты эпохи: «Эх, дороги…», «Священная война» и «Соловьи». Кажется, что в них есть и печаль о погибшем товарище, и правдивый рассказ о тяготах военных лет, и великое единение народа, призыв к подвигу, и лирические минуты, нежность к солдатам, большинство которых, по сути, были еще мальчишками. Вы согласны с ним?

М.И.: Согласен, но добавил бы в этот список песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Она появилась позже, но заняла очень важное место в ряду этих песен. Еще мне нравится песня М.Рощина «Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная…». Ведь на фронте было много молодых людей, открытых любви, а те, кто оставил своих любимых дома, все время вспоминали их… Слушаю, пою эти песни и понимаю, что война – это не только битва, но и испытание чувств.

Кто сказал, что сердце губит

Свой огонь в бою?

Воин всех вернее любит

Милую свою!

Э.С.: А мне очень нравится песня «Синенький скромный платочек». Такие песни поддерживали любимых, вынужденных расстаться. Еще мне очень дорог романс, который часто исполняли в те годы, - «Гори, гори, моя звезда».

М.И.: Не могу не сказать о песнях, которые настраивали людей на позитив, например «Смуглянка». В перерывах между боями люди хотели радоваться.

Нынче — у нас передышка,

Завтра вернемся к боям,

Что ж твоей песни не слышно,

Друг наш, походный баян?

Э.С.: К сожалению, в наше время на земле тоже льется кровь, во многих странах воюют. Певцы в своем творчестве отражают и эти события. Я говорю своим знакомым: «Ходите чаще на концерты, и вам реже придется посещать врача».

- Песни военных лет созданы для того, чтобы их исполняли самые разные люди – и вместе, и в одиночку. А вот спеть что-то из репертуара многих современных артистов просто невозможно. Чем вы это объясняете?

М.И.: Время диктует свои законы. Сейчас существует такое понятие, как шоу-бизнес, его цель - создать ажиотаж вокруг какого-то явления, привлечь к нему как можно больше зрителей и получить максимальную прибыль. А раньше люди пели, потому что выражали свои эмоции. Сегодня духовность не в чести, она отодвинута на второй план, и это печально. И такое положение дел касается не только музыки, песен, но и других аспектов жизни.

Мы пытаемся возродить интерес слушателей к классике. Второй этап проекта Общественного благотворительного фонда «Агитбригада», в котором мы принимаем участие, включает в себя несколько направлений. Это и конкурс сочинений среди старшеклассников в Иссык-Кульской области о подвигах дедов, и митинги-реквиемы в Караколе и Москве, посвященные всем 363 тысячам кыргызстанцев – участников Великой Отечественной войны, это и концертная программа, подготовленная творческим коллективом, который будет знакомить жителей Беларуси, Польши и Германии с историей и культурой Кыргызстана. Номера исполнят музыканты Президентского оркестра «Манас», вокалисты Элнура Самарбекова и ваш покорный слуга – Марат Ибраев, а также танцевальная группа.

Мы пройдем военными маршрутами наших дедов, считаем, что это будет способствовать патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи. Проект позиционирует Кыргызстан как страну, бережно хранящую свою историю и культуру, дружелюбную и миролюбивую.

Э.С.: Раньше авторы и исполнители песен не думали о прибыли, их творчество было обусловлено порывом души, в результате которого рождались шедевры. Сейчас в шоу-бизнесе идет погоня за деньгами, за материальным обогащением, это не способствует повышению духовности.

- Какую песню вы стали бы петь со своими детьми?

- М.И.: Мои дети знают все советские песни и многие произведения оперного искусства.

- Какие чувства вы хотите возродить в душах ваших слушателей?

- Э.С.: Искренние. Знаете, мне не раз предлагали забросить оперу и начать петь попсу. Я это отвергаю. Хочу научить молодежь слушать и слышать, хочу пробудить у них настоящие глубокие чувства.

М.И.: Проект «Наш Джумаш» ОБФ «Агитбригада», в котором мы принимаем участие, - уникальный. В нем мы выступаем от своей страны в качестве посланцев мира. По сути, мы едем с миссией памяти к тем, кто сохраняет память и о наших героических предках.

Наша цель – достойно представить свою страну, показать, что мы также являемся носителями европейской цивилизации и культуры.