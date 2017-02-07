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Великая Победа

Правительство Кыргызстана окажет всяческое содействие организаторам акции «Бессмертный полк Кыргызстан»

Правительство Кыргызстана окажет всяческое содействие организаторам акции «Бессмертный полк Кыргызстан». Об этом стало известно на встрече представителей общественного штаба с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой.

В ходе обсуждения опыта проведения акции в прошлые годы и существующих планов к 9 мая 2016 года достигнута договоренность о необходимой организационной поддержке акции со стороны правительства.

Акция, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет 9 мая сразу в нескольких крупных городах и столице Кыргызстана. В ней примут участие несколько тысяч человек. Предполагается, что маршрут пройдет от Южных ворот до площади Победы и закончится минутой молчания. На время шествия колонны частично перекроют движение по улице Абдрахманова. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности на всем пути следования колонны и другие организационные вопросы.
Ссылка: http://24.kg/velikaja_pobeda/29498/
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