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Великая Победа

Второй этап проекта «Агитбригада» стартует в мае на родине Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева

Второй этап проекта «Агитбригада» стартует в мае на родине Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил директор ОБФ «Агитбригада» Керим Шатманов.

По его словам, акция под названием «Наш Жумаш» приурочена к 75-летию начала Великой Отечественной войны и начнется в Караколе - в школе, где обучался Жумаш Асаналиев. «После проведем большой митинг-реквием. Далее Москва, Минск и Витебск, где пройдет основное мероприятие, посвященное Жумашу Асаналиеву – Герою Советского Союза, который погиб и похоронен под Витебском», - сказал Керим Шатманов.

Еще один участник брифинга, депутат Жогорку Кенеша Узарбек Жылкыбаев отметил, что акция нуждается в поддержке, и он сам, как народный избранник, намерен в ней участвовать.
Ссылка: http://24.kg/velikaja_pobeda/29115/
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