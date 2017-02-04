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Центральная Азия

Президент Туркменистана спел свою песню на встрече с избирателями

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках предвыборной кампании посетил Ахалский велаят (область), где встретился с коллективом строителей газохимического комплекса. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».

Строители приветствовали главу государства песней, однако после их выступления президент сам взял в руки гитару, исполнив композицию собственного сочинения – Bagt nury («Счастья луч»), которую впервые исполнил на новогоднем празднике месяц назад.

Президент также сообщил собравшимся, что он приготовил несколько новых песен в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня - 8 Марта.

Выборы президента Туркменистана пройдут 12 февраля.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/44266/
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