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Центральная Азия

Первую книгу президента Шавката Мирзиеева издали в Узбекистане

В Узбекистане издали первую книгу президента Шавката Мирзиеева «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя». Об этом сообщило Uzdaily.Uz.

В основу книги лег доклад Мирзиеева на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году и приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год.

«В книге на основе глубокого анализа и критического подхода дана оценка социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году. Детально и всесторонне проанализированы имеющиеся нерешенные проблемы и используемые не в полной мере резервы, внесены предложения по ключевым стратегическим задачам и важнейшим приоритетам экономической и социальной программы республики на 2017 год», - перечисляет Uzdaily.Uz.

Книгу издало издательство «Узбекистон», которое ранее регулярно выпускало книги предыдущего президента страны Ислама Каримова. Причем над оформлением обложки думать не стали и использовали имеющийся шаблон, отмечает агентство «Фергана».
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/44178/
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