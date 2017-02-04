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Центральная Азия

Ситуация на кыргызско-таджикской границе стабилизировалась

На кыргызско-таджикской границе в районе села Кок-Таш Баткенского района, где между гражданами двух стран произошел инцидент, обстановка стабилизировалась. Об этом сообщила ГПС КР.

По их данным, 22 января в 17.50 в местности Кочо-Бою близ села Кок-Таш около 30 граждан Таджикистана пришли на границу и потребовали ответить за избитого накануне их земляка. В итоге стороны забросали друг друга камнями. Есть пострадавшие, камнями повреждены кровли домов.

Конфликт закончился около 20.00. Туда прибыли аксакалы, представители местных властей и МВД.  

Сейчас пограничники охраняют границу в усиленном режиме. Ситуация полностью контролируется. Среди населения ведется разъяснительная работа.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/43873/
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