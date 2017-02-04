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Центральная Азия

В провокации на границе Таджикистан обвинил кыргызского депутата

Пограничные войска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана обвинили депутата местного кенеша Кок-Таш Баткенского района Розию Усарову в организации серии провокаций на границе двух государств. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«Розия Усарова неоднократно была в центре провокационных действий на границе, ее цель - выжить граждан Таджикистана из приграничных районов вглубь Согдийской области или принудить их к получению гражданства Кыргызстана», - сообщили издания со ссылкой на представителя таджикских пограничников Мухаммада Улугходжаева.

По его словам, 22 января примерно в 17.10 в приграничном населенном пункте Сомониен троих местных жителей, возвращавшихся домой после футбольного матча, избила группа примерно из 15 молодых кыргызстанцев.

По словам Мухаммада Улугходжаева, жителям поселка Сомониен, чтобы попасть к себе домой, необходимо пройти через село Кок-Таш на территории Кыргызстана.

«На место инцидента прибыла группа милиционеров Исфары, но молодые люди напали и на них, разбили стекла трех патрульных машин. Хулиганы закидали камнями и представителей пограничных войск двух государств, прибывших на место инцидента. В результате один таджикский пограничник получил легкую травму», - сообщило издание.

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По данным таджикского пограничника, кыргызстанцы разбили стекла машины и окна дома жителя города Исфары.

«Организаторами вышеназванной провокации выступили граждане Кыргызстана Розия Усарова и Зайниддин Хурамов, который на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В настоящее время место происшествия контролируется правоохранительными органами и пограничниками двух государств.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/43795/
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