Жители Узбекистана сделали селфи с Шавкатом Мирзиеевым

Президент Шавкат Мирзиеев, посетив Каракалпакстан, встретился с рядовыми гражданами. Люди окружили главу государства и спокойно делали с ним селфи, об этом сообщило радио «Озодлик».

Как отмечается, Шавкат Мирзиеев сдержал ранее данное обещание, что будет ходить пешком по районам и городам Каракалпакстана, встречаясь с рядовыми гражданами.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», запечатлено, как президент общается с рядовыми жителями Каракалпакстана.

Кроме того, на видеозаписи видно, как люди, окружив главу государства, спокойно задают вопросы, а он обнимается с ними при встрече.

Телохранители президента не запрещали людям снимать Шавката Мирзиеева на мобильные телефоны. Как пишут в социальных сетях очевидцы произошедшего, личная охрана президента не препятствовала людям делать селфи с президентом.

На заседании правительства 14 января Шавкат Мирзиеев сообщил, что планирует посетить Каракалпакстан. Он пообещал: «Никто не сможет обмануть меня, когда я на следующей неделе поеду в Каракалпакстан. Я два дня буду ходить пешком по районам. Я никому не буду говорить, какие именно места посещу в ходе поездки».

Фото: UzLiDeP.