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Центральная Азия

Конфликт на кыргызко-таджикском участке госграницы. Повреждены дом и четыре автомашины

Обстановка на кыргызко-таджикском участке государственной границы в настоящее время стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, подразделения ГПС КР несут службу в штатном режиме. Чтобы не допустить обострения обстановки на границе, погранведомства двух государств на данном участке выставили совместные наряды.

«Вчера, 22 января, в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области произошел инцидент между молодежью приграничных территорий двух республик. Словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. По предварительным данным, в ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств», - информируют в ГПС.

В тот же день конфликт был улажен. В настоящее время обстановку на приграничных территориях контролируют представители органов местной власти, сотрудники милиции двух государств.

В этот же день незамедлительно состоялась встреча пограничных представителей КР и РТ, по результатам которой стороны приняли решение продолжить несение службы в штатном режиме, принять все меры по урегулированию обстановки на границе мирным путем, а также провести расследование причин и обстоятельств инцидента.

Стороны также решили активизировать разъяснительную работу с населением приграничных районов.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/43653/
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