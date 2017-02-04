Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Погранслужбе пока не комментируют

В Государственной пограничной службе (ГПС) пока не комментируют конфликт на кыргызско-таджикской границе.

«Азаттык» сообщил, что накануне в 17.00 на границе с двух сторон собрались молодые люди, туда прибыли и представители местных властей для переговоров.

Глава села Кок-Таш Разия Осорова сообщила журналистам, что ее избили граждане Таджикистана, и конфликт приобрел более массовый характер - на месте начали собираться люди. Прибыли сотрудники спецподразделения УВД области.

Аким Баткенского района Кенеш Салихов отметил, что ситуация стабилизируется.

В ГПС обещают прокомментировать ситуацию позже.