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Центральная Азия

Кыргызстан и Узбекистан в ближайшее время согласуют неуточненные приграничные участки

Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана договорились продолжить конструктивную работу по решению приграничных вопросов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков сегодня в Оше провел рабочую встречу с делегацией РУз во главе с заместителем премьер-министра Адхамом Икрамовым.

Стороны высказались о необходимости скорейшего согласования позиций по оставшимся неуточненным участкам государственной границы.

Переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы проходили 15-17 января.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/43408/
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