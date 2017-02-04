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Центральная Азия

Мэром Душанбе стал старший сын президента Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе. Соответствующий указ подписан сегодня, сообщила Asia-Plus.

64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный столичный градоначальник на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Вместе с ним ушли все его заместители и главы столичных районов.

  • До сегодняшнего дня 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он самый молодой генерал в СНГ.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения», был слушателем курсов Дипакадемии при МИД России.

Работал в Комитете по инвестициям и госимуществу, вице-председателем Союза молодежи РТ. Один из организаторов и совладельцев футбольного клуба «Истиклол», президент Федерации футбола Таджикистана.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/43094/
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