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Центральная Азия

Узбекистан объявил конкурс для создания памятника Исламу Каримову

Для создания памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову объявили международный творческий конкурс. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Как отмечается, памятник установят в городе Ташкенте. По условиям конкурса, желающие участвовать в нем должны разместить на специальном сайте Академии художеств Узбекистана и сайте оргкомитета оговоренные документы и информационные материалы.

Срок предоставления конкурсных работ - до 31 марта 2017 года.

Памятник Исламу Каримову может появиться и в Москве - в сквере близ консульского отдела Узбекистана.

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Его похоронили на родине в Самарканде. 
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/42490/
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