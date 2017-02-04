Казахстан: скончалась женщина, совершившая самоподжог у здания Генпрокуратуры

В Астане скончалась совершившая самоподжог у здания Генеральной прокуратуры Казахстана Майра Рысманова. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

По словам ее сестры, в ночь на 14 декабря им позвонил лечащий врач и сообщил о кончине.

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Напомним, 48-летняя Майра Рысманова поступила в городскую больницу №1 6 декабря. Ранее врачи заявляли, что ее состояние оценивается как стабильное и она пришла в себя.

«Пациентка вышла из состояния шока, появилась стойкая температура, реакция организма. Женщина находится в сознании. На осмотр врачей реагирует, пищу и жидкость усваивает. Врачи принимают все меры по дальнейшему лечению», - сообщили тогда в Управлении здравоохранения.

Инцидент произошел 6 декабря в Астане возле контрольно-пропускного пункта Генеральной прокуратуры. Рысманова зашла в здание и совершила самоподжог. В ведомстве заявили, что она подожгла себя в знак несогласия с решением суда по делу ее сына.