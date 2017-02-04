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Центральная Азия

Шавкат Мирзиеев принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзеев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны и официально вступил в должность. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Узбекистане 4 декабря прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Шавкат Мирзиеев, выдвинутый от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), набрал 88,61 процента голосов при явке 87,83 процента избирателей.

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Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана.

Затем избранный глава государства, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись «строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности».

Ислам Каримов, возглавлявший республику с 1990 года, скончался от инсульта 2 сентября в возрасте 78 лет. По решению парламента его обязанности до избрания нового главы государства исполнял премьер-министр Шавкат Мирзиеев.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/41591/
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