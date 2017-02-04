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Центральная Азия

В Туркменистане увольняют с работы за чтение намаза

Из Туркменистана поступает информация о продолжающихся преследованиях людей, читающих намаз, и тех, кто отпускает бороду. Об этом сообщило радио «Азатлык».

По его данным, недавно приехавший в Турцию и не пожелавший назвать имя бывший чиновник сообщил, что его уволили с работы в Туркменистане из-за чтения намаза.

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Источник сообщил, что руководитель государственной организации, в которой он работал, несколько раз предупреждал, чтобы он прекратил читать намаз. Работники государственной безопасности спрашивали, какие религиозные материалы у него имеются, где он их оставляет и с какими религиозными группировками поддерживает связь.

Мужчина ответил, что придерживается взглядов предков, не является членом религиозных группировок, не интересуется радикальным духовенством и не поддерживает их идей. Однако представители госбезопасности Туркменистана продолжали его преследовать.

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 Кроме того, они запугивали мужчину: «Если не бросишь читать намаз, уволим с работы и посадим». После он стал читать намаз тайно, по ночам. Однако с госслужбы его уволили. Чтобы выжить, он вынужденно уехал в Турцию.

Один из туркменских мигрантов, представившийся Азатом, сообщил, что по приезде в Туркменистан - начиная с аэропорта в Ашхабаде и до приезда в родное село - его останавливали работники спецслужб, допрашивали, а потом потребовали сбрить бороду.

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«В конце концов работники госбезопасности забрали меня, обвинили в нарушении законов Туркменистана, накричали, насильно сбрили бороду и отпустили. «Еще раз отпустишь бороду, мы тебя посадим», - пригрозили они. После этого я решил покинуть страну и уехал в Турцию. Теперь обратно не вернусь», - рассказал он.

В ежегодном отчете Госдепартамента США по религиозным свободам Туркменистан остается среди государств, вызывающих серьезную озабоченность.
Ссылка: http://24.kg/tsentralnaja_azija/40931/
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