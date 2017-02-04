Туркменистан: в очередь за продуктами в государственных магазинах записываются за месяц

В Дашогузском велаяте (области) Туркменистана на полках государственных магазинов кроме семечек и жвачки ничего нет, сахар и растительное масло продают по записи в порядке очереди – трем-четырем покупателям в день. Об этом пишет агентство «Фергана» со ссылкой на «Азатлык».

Как рассказала жительница Куняургенчского дайханского объединения «Ватан» Бике-дайза, она записалась в очередь за сахаром и маслом 35 дней назад, но до сих пор не может их купить.

«На всю семью больше пяти литров масла и килограмма сахара не отпускают. Вместе с этими продуктами заставляют покупать газированную воду», - сообщила Бике-дайза.

В туркменском магазине. Фото «Хроника Туркменистана»

В государственных магазинах килограмм сахара стоит два маната, а пять литров растительного масла - 15 манатов. В частных магазинах они продаются свободно, но их стоимость в несколько раз выше: килограмм сахара - 9 манатов, пятилитровая бутыль подсолнечного масла – 55. Большая часть населения не может позволить себе продукты по таким ценам.

Обострению дефицита доступных по стоимости продуктов способствовал запрет продажи населению долларов США, введенный в январе. В результате его курс на черном рынке взлетел с 3,5 до 7 манатов, а ввозимые в Туркменистан продукты и производимые в стране сахар, масло, мука и некоторые другие товары стали очень дефицитными.

Очередь в туркменском магазине. Фото «Хроника Туркменистана»

Как отмечает «Гундогар», в Туркменистане нормированная продажа, ажиотаж, огромные очереди стали обычным и повсеместно распространенным явлением. По данным Госкомстата, с начала года хлеб из местной муки «официально» подорожал в среднем на 3,5 процента, российская развесная мука - на 34,3, ташаузский рис - на 9,9, иранские макароны - на 20,9, азербайджанский сахар - на 38,2, гречка - на 49,9, кефир - на 9,5 процента и так далее.

Многие продукты в Туркменистане импортные. Это мясо, масло, сахар, сыр, йогурт, сгущенное молоко, мука, крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты. Местных либо нет, либо они низкого качества.

Очередь в туркменском магазине. Фото «Хроника Туркменистана»

Из статистических сборников туркменского Госкомстата исчезли многие виды продовольственных и промышленных товаров. «Так, в самый «расцвет» правления Гурбангулы Бердымухамедова статистический ежегодник 2012 года состоял из 940 страниц и содержал перечень цен почти на 13 тысяч наименований товаров, - пишет издание. - Сегодня аналогичный сборник состоит из 32 страниц и перечисляет чуть более 500 наименований. Из статистики испарились более 12 тысяч видов товаров. Если раньше указывалось, к примеру, 19 видов колбас, 15 видов сливочного масла и 13 сортов сыра, то теперь сливочного масла осталось два вида, а остальных продуктов и вовсе по одному».