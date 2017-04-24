Huawei представила смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus

Компания Huawei официально представила смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus, который работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил портал gizmochina.com.
Как отмечается, у аппарата дисплей 2.5D на основе матрицы IPS. Размер
Новинка имеет процессор Qualcomm Snapdragon 435, который располагает восемью ядрами и графическим контроллером.
Смартфон предлагается в двух версиях — с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32 и 64 Гбайт. В обоих случаях можно установить карту microSD емкостью до 128 Гбайт.
Питание обеспечивает довольно мощная аккумуляторная батарея на 4000 мАч. Имеется дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей.
Huawei Enjoy 7 Plus выпускается в нескольких вариантах цветового оформления. Цена младшей версии около $220, старшей — $250. Продажи стартуют 28 апреля.