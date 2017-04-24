Huawei представила смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus

Компания Huawei официально представила смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus, который работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил портал gizmochina.com.

Как отмечается, у аппарата дисплей 2.5D на основе матрицы IPS. Размер 5,5 дюйма по диагонали, разрешение — 1280×720 точек.

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На тыльной стороне корпуса 12-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом и вспышкой. Лицевая камера полагается на 8-мегапиксельный сенсор.

Новинка имеет процессор Qualcomm Snapdragon 435, который располагает восемью ядрами и графическим контроллером.

Смартфон предлагается в двух версиях — с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32 и 64 Гбайт. В обоих случаях можно установить карту microSD емкостью до 128 Гбайт.

Питание обеспечивает довольно мощная аккумуляторная батарея на 4000 мАч. Имеется дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей.

Huawei Enjoy 7 Plus выпускается в нескольких вариантах цветового оформления. Цена младшей версии около $220, старшей — $250. Продажи стартуют 28 апреля.