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Техноблог

Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей

Фото «Газета.ру». Несмотря на свои выводы, ученые отметили, что требуются дополнительные исследования проблемы

Ученые выяснили, что регулярное использование маленькими детьми смартфонов и планшетов сокращает время сна. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports, рассказывает РИА «Новости».

Как отмечается, группа ученых под руководством Тима Смита из лондонского университета Биркбек провела онлайн-опрос родителей, воспитывающих детей в возрасте от шести до 36 месяцев. Респондентов попросили указать среднюю продолжительность дневного и ночного сна детей и рассказать, как часто ребенок просыпается ночью и сколько времени ему требуется, чтобы заснуть.

У 70 процентов опрошенных родителей дома имелся смартфон или планшет. Доля детей, которые могли воспользоваться техникой, составила 75 процентов. Согласно исследованию, сенсорными устройствами пользовались более половины (51 процент) детей в возрасте от 6 до 11 месяцев, а среди малышей от двух до трех лет не знакомых с планшетами практически не осталось (92 процента пользователей).

Согласно исследованиям, каждый час за девайсом сокращает время сна ребенка на 15,6 минут. Детям, которые пользуются гаджетами, сложнее заснуть.

«Результаты показывают, что популярность и доступность устройств с сенсорными экранами приводит к тому, что ими активно пользуются самые маленькие, и это приводит к сокращению времени сна», — отметил руководитель исследовательской группы Тим Смит.

Ученый подчеркнул, что выдвинутая гипотеза о связи времени сна с использованием гаджетов требует дальнейшей проработки.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/49600/
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