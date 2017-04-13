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Техноблог

Британский подросток потратил $7,5 тысячи на мобильную игру

Фото ВВС. Альфи родители разрешают пользоваться планшетом только по выходным

Компания Apple согласилась вернуть шесть тысяч фунтов стерлингов ($7,5 тысячи) родителям подростка, который потратил гигантскую сумму на внутренние покупки в мобильной игре для планшета iPad. Об этом сообщило BBC.

По словам родителей 11-летнего мальчика, их сын Альфи потратил с привязанной к учетной записи банковской карты отца сначала 700 фунтов стерлингов — на это ушло меньше пяти минут. Затем ему удалось «спустить» еще 1100 фунтов стерлингов за полчаса.

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Родители Альфи, жители Великобритании Рой и Джил Добсоны, утверждают, что сын нашел игру «настолько хорошей, что не мог остановиться». Ранее мальчик также совершал внутренние покупки в играх, однако до таких сумм дело не доходило.

Рой и Джил утверждают, что ребенок играет на iPad только по выходным. В какой именно игре он потратил столько денег, неизвестно. Сообщается лишь, что она относится к классу условно бесплатных — загрузить ее можно просто так, но в процессе игры надо платить за дополнительные возможности.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/49459/
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