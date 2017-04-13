Sony выпустила гигантскую «читалку» за $700

Компания Sony представила новую модель бизнес-ридера, располагающую огромным, 13,3-дюймовым экраном. Об этом сообщили vesti.ru.
Как отмечается, преемница DPT-S1, вышедшей в конце 2014 года, обладает более высоким разрешением, а ее панель «нескользящего» типа облегчает аннотирование документов при помощи стилуса.
Новинка — DPT-RP1 — нацелена на бизнес-пользователей, юристов и других специалистов, которым по роду деятельности приходится работать с документацией. «Читалка» облачена в более компактный и легкий корпус — не толще стопки из 30 листов бумаги, говорят в Sony.
Фото Sony. Недостаток новинки — она умеет работать только с PDF
Специально для нового продукта компания разработала десктопное приложение Digital Paper App. Оно облегчает конвертацию веб-сайтов
, документов и других файлов в PDF-формат
и пересылает их на устройство. Однако DPT-RP1
, как и его предшественник, умеет работать только с PDF — файлы других типов, таких как fb2 или ePub, «читалка» не понимает.
Кроме того, DPT-RP1 стоит недешево. В Японии новинка будет продаваться за 80 тысяч иен, или около $719. Старт продаж намечен на 5 июня.