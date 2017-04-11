Китайская OnePlus готовит «убийцу» Samsung Galaxy S8 за $500. Ожидается, что смартфон OnePlus 5 получит безрамочный экран, процессор Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти, двойную камеру и будет стоить не более $500, сообщил Life со ссылкой на Phonearena.com.

Издание насчитало как минимум пять ключевых особенностей, которые позволят OnePlus 5 конкурировать с флагманом Samsung.

1 Дизайн и начинка OnePlus 5, кроме безрамочного дизайна и отсутствующей, как и у Samsung Galaxy S8 кнопки Home, получит неплохой 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 2660 пикселей. Сканер отпечатков пальцев, что типично для смартфонов китайских производителей, расположится на задней панели устройства.

2 Объем оперативной памяти OnePlus 5 будет оснащен фантастическим объемом оперативной памяти — 8 ГБ, что в 1,5–2 раза больше, чем у корейского конкурента.

3 Камера Технические характеристики камеры превзойдут решение Samsung: двойная основная камера будет иметь 23 мегапикселя, фронтальная — 16 мегапикселей. Впрочем, замечает Phonearena.com, несмотря на впечатляющие характеристики, качество фотографий у Galaxy S8 наверняка будет выше.

4 Аккумулятор Емкость аккумулятора OnePlus 5 составит, по разным данным, либо 3500 мАч, либо 4000 мАч. Этого наверняка достаточно, чтобы обеспечить хорошее время автономной работы смартфона, сопоставимое как минимум с Samsung Galaxy S7.

5 Цена В отличие от Galaxy S8 и S8+, ожидается, что приобрести OnePlus 5 можно будет не дороже $500.

Впрочем, более чем хороших технических характеристик недостаточно, чтобы конкурировать с корейским гигантом. В европейских и американских сотовых сетях OnePlus 5 может работать нестабильно, а техническая поддержка покупателей у маленькой китайской компании оставляет желать лучшего, отмечает Life.