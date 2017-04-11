03:14
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Техноблог

OnePlus готовит «убийцу» Samsung Galaxy S8 за $500

Фото www.droidforums.net. Смартфон OnePlus 3, один из последних продуктов китайской компании

Китайская OnePlus готовит «убийцу» Samsung Galaxy S8 за $500. Ожидается, что смартфон OnePlus 5 получит безрамочный экран, процессор Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти, двойную камеру и будет стоить не более $500, сообщил Life со ссылкой на Phonearena.com.

Издание насчитало как минимум пять ключевых особенностей, которые позволят OnePlus 5 конкурировать с флагманом Samsung.

1

Дизайн и начинка

OnePlus 5, кроме безрамочного дизайна и отсутствующей, как и у Samsung Galaxy S8 кнопки Home, получит неплохой 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 2660 пикселей. Сканер отпечатков пальцев, что типично для смартфонов китайских производителей, расположится на задней панели устройства.

2

Объем оперативной памяти

OnePlus 5 будет оснащен фантастическим объемом оперативной памяти — 8 ГБ, что в 1,5–2 раза больше, чем у корейского конкурента.

3

Камера

Технические характеристики камеры превзойдут решение Samsung: двойная основная камера будет иметь 23 мегапикселя, фронтальная — 16 мегапикселей. Впрочем, замечает Phonearena.com, несмотря на впечатляющие характеристики, качество фотографий у Galaxy S8 наверняка будет выше.

4

Аккумулятор

Емкость аккумулятора OnePlus 5 составит, по разным данным, либо 3500 мАч, либо 4000 мАч. Этого наверняка достаточно, чтобы обеспечить хорошее время автономной работы смартфона, сопоставимое как минимум с Samsung Galaxy S7.

5

Цена

В отличие от Galaxy S8 и S8+, ожидается, что приобрести OnePlus 5 можно будет не дороже $500.

Впрочем, более чем хороших технических характеристик недостаточно, чтобы конкурировать с корейским гигантом. В европейских и американских сотовых сетях OnePlus 5 может работать нестабильно, а техническая поддержка покупателей у маленькой китайской компании оставляет желать лучшего, отмечает Life.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/49278/
просмотров: 2213
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов
Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
Корпорация Samsung стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Apple
Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8
Alcatel Flash — первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
В операционной системе Samsung нашли десятки «дыр»
Blackview представила недорогой смартфон A9 Pro с двойной камерой
Новый экран для смартфона сам «залечит» царапины
Популярные новости
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на&nbsp;необычную проблему Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
Секрет легендарной игры &laquo;Косынка&raquo; для Windows раскрыл ее&nbsp;разработчик Секрет легендарной игры «Косынка» для Windows раскрыл ее разработчик
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6 Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!