Необычный компьютерный вирус вынуждал жертв играть в сложную японскую игру

В Интернете появился вирус, который принуждает пользователей зараженного компьютера проходить японский вертикальный шутер. Вредоносный софт под названием Rensenware впервые появился на сайте GitHub, сообщил rg.ru.

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Как отмечается, пользователи, чей компьютер заразился Rensenware, должны были заработать 200 миллионов очков в японском шутере TH12 — Undefined Fantastic Object на самом сложном уровне Lunatic, чтобы восстановить доступ к своим файлам. После того как вирус разлетелся по Сети, его создатель заявил, что вовсе не хотел нанести вред тем, кто скачивал его по ошибке.

«Я создал вирус, чтобы подшутить над фанатами серии Touhou Project», — отметил автор вредоносного софта Tvple Eraser.

Чтобы исправить ситуацию, корейский программист разработал инструмент, позволяющий жертвам необычного вируса обойти блокировку файлов. Кроме того, выпущена «безопасная» версия Rensenware, которая не блокирует файлы пользователей.

Undefined Fantastic Object — японский шутер, являющийся двенадцатой игрой серии «Тохо» от создателей Team Shanghai Alice. В игре присутствуют три персонажа с различными типами атак, которые получают очки, уничтожая летающие объекты.