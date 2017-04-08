В операционной системе Samsung нашли десятки «дыр»

Независимый исследователь по безопасности Амихай Нейдерман выявил в операционной системе Tizen по меньшей мере 40 лазеек, которые делают смартфоны и «умные» часы Samsung уязвимыми к дистанционным атакам. Об этом сообщил портал Motherboard.
По словам эксперта, открытая платформа написана на «худшем коде», который он
Кроме того, ОС Samsung выключает шифрование данных в тот момент, когда оно больше всего нужно. Нейдерман уведомил компанию о наличии уязвимостей еще несколько месяцев назад, однако представители Samsung связались с экспертом только после того, как он поделился находками с изданием Motherboard.
Tizen, построенная на основе ядра Linux, является мобильной ОС с открытым исходным кодом, активно развиваемой и поддерживаемой Samsung. На платформе работают смартфоны, цифровые камеры, телевизоры, а также «умные» часы Gear 2. Tizen уже используется более чем на 30 миллионах