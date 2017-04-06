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Техноблог

Xiaomi представила планшет Mi Pad 3 с шестиядерным процессором

Фото CheZaSite.com. Mi Pad 3 не сильно отличается от предыдущей модели китайской компании

Китайская компания показала новый планшет на официальном сайте. Устройство выглядит практически идентично модели 2015 года, но оснащено новым шестиядерным процессором MediaTek и внушительной батареей емкостью 6600 мАч, написал «Лайфхакер».

Как отмечается, анонс состоялся без лишнего шума: Mi Pad 3 просто появился в каталоге китайского сайта Xiaomi. Впрочем, это неудивительно: устройство скорее можно назвать обновлением Mi Pad 2, чем новой вехой в развитии линейки.

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Планшет имеет тот же дизайн, что и предыдущее устройство в серии. Mi Pad 3 весит 328 граммов. Дисплей не изменился — 7,9-дюймовая IPS-панель с разрешением 2048×1536 пикселей.

Процессор включает два ядра Cortex-A72 с частотой 2,1 ГГц и четыре ядра Cortex-A53, частота которых составляет 1,7 ГГц. В сочетании с 4 ГБ оперативной памяти Mi Pad 3 должен обеспечивать отличную производительность при работе с современными приложениями. За игры отвечает графический контроллер.

Благодаря батарее емкостью 6600 мАч новый планшет Xiaomi должен работать до 867 часов в режиме ожидания и около 12 часов при просмотре видео.

Фото Gizchina.com. Продажи Mi Pad 3 в Китае стартуют 6 апреля

Mi Pad 3 обзавелся 13-мегапиксельной камерой с поддержкой записи FullHD-видео. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 мегапикселей.

Устройство предлагается только в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти. В нем нет слота для карты microSD.

Цена нового планшета — 1499 юаней (около $220).
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48989/
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