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Техноблог

Blackview представила недорогой смартфон A9 Pro с двойной камерой

Фото Andro-news.com. Теперь не обязательно покупать дрогой смартфон, чтобы получить в комплекте сразу две камеры

Не так давно двойная камера была привилегией дорогих флагманских смартфонов. Но производители освоили эту технологию, и теперь покупателям не нужно много тратить, чтобы получить преимущества двух фотомодулей. Яркий пример — новый Blackview A9 Pro, сообщил портал 4pda.ru.

Он относится к бюджетным устройствам, но имеет металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, расположенный под 5-дюймовым дисплеем, поддержку 4G LTE и работает на операционной системе Android 7.0 Nougat. Blackview A9 Pro доступен для предзаказа со скидкой чуть более чем за 5,5 тысячи сомов.

Двойная основная камера в Blackview A9 Pro представлена двумя сенсорами Samsung, один из которых имеет разрешение 8 мегапикселей. Вспомогательный сенсор позволяет измерить глубину резкости и размыть задний фон на фотографиях. Фронтальная камера для видеозвонков и селфи имеет разрешение 2 мегапикселя.

Смартфон оборудован 5-дюймовым дисплеем, который покрыт 2,5D-стеклом с закругленными по периметру краями. Blackview A9 Pro имеет четырехъядерный процессор, графический ускоритель, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенного накопителя с поддержкой карт microSD объемом до 32 ГБ, аккумулятор емкостью 3000 мАч и два слота для SIM-карт.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48975/
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