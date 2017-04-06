03:13
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Техноблог

Мошенники развернули в Google Play новый бизнес

Специалисты выявили новую уловку мошенников, действующих на Google Play. Они развернули бизнес по перепродаже бесплатного приложения Adobe под видом плагина для воспроизведения мультимедийного контента, сообщила антивирусная компания ESET.

Как отмечается, в отличие от мобильных банкеров, программ-вымогателей и другого опасного ПО, замаскированного под легитимный софт, приложение F11 не имело вредоносных функций. Мошенники действовали исключительно методами социальной инженерии, убеждая пользователей заплатить 18 евро (или $19) за изначально бесплатную программу.

Статистика загрузок F11 указывает на успешность «бизнеса»: с ноября 2016 года приложение скачали около 500 тысяч пользователей.

После загрузки с Google Play приложение выводит на экран инструкции по установке и оплате через PayPal. Мошенники дополнительно предлагают установить мобильный браузер Firefox или Dolphin — они поддерживают Flash Player по умолчанию.

Мошенники пытались замаскировать аферу под законный бизнес, например, поместив приложение в разделе «Образование».

Вирусный эксперт ESET Лукаш Стефанко

Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48948/
просмотров: 1405
Версия для печати
Материалы по теме
В Google Play обнаружили программы, кравшие пароли от платежных сервисов
Поиск Google научили отличать ложь от правды
Вредоносные программы на Google Play маскируются под известную компьютерную игру
Очередные мошенники атаковали пользователей WhatsApp
Осторожно: новый вирус на службе у мошенников
Google намерена засудить россиянина за букву «G»
Шесть полезных сервисов Google, о которых вы могли не знать
Хакеры атаковали банкоматы в странах СНГ, включая Кыргызстан
Любителям Гарри Поттера: смартфоны научили понимать заклинания из Хогвартса
Компания Google запустила приложение Duo для видеозвонков
Популярные новости
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на&nbsp;необычную проблему Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
Секрет легендарной игры &laquo;Косынка&raquo; для Windows раскрыл ее&nbsp;разработчик Секрет легендарной игры «Косынка» для Windows раскрыл ее разработчик
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6 Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!