WhatsApp запустит платежи между пользователями

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, готовится к запуску функции прямых денежных переводов между пользователями. Как сообщил TechCrunch, первой новая услуга заработает в Индии — на крупнейшем для WhatsApp рынке, где им пользуется более 200 миллионов человек.

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Как отмечается, за обработку платежей будет отвечать UPI — межбанковская платежная система, поддерживаемая правительством Индии. Как ожидается, новая функция начнет работу в течение полугода.

В Facebook Messenger функция отправки денег появилась еще в 2015 году. Пересылка производится при помощи привязанной к аккаунту карты Visa или MasterCard, причем компания не берет комиссию за услуги. Тем не менее, мессенджер Facebook не так популярен в Индии, как WhatsApp, а уровень проникновения кредиток в регионе остается очень низким.