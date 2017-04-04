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Техноблог

Владельцы гаджетов Samsung получили ожоги

Фото из Интернета. Часы, на которые жалуются пользователи

В Интернете появились сообщения о том, что «умные» часы Samsung оставляют повреждения на коже пользователей. На устройство Gear Fit2 пожаловались около ста человек, сообщил The Daily Mail.

Как отмечается, многие рассказы о полученных ожогах опубликовали на страницах Samsung в соцсетях. Однако представители южнокорейской компании заявили, что ничего не знают о проблеме и пока не готовы дать комментарий.

«Безопасность клиентов — наш главный приоритет. Мы будем работать с владельцами гаджетов, которые столкнулись с какими-либо неполадками, чтобы решить проблему», — отметили в Samsung.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48760/
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