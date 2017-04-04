03:12
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Техноблог

В новом Samsung Galaxy S8 обнаружили серьезную проблему

Первым пользователям нового флагмана Samsung Galaxy S8 удалось взломать устройство с помощью фотографии. Разблокировку смартфона запечатлели на видео, ролик опубликован в YouTube-аккаунте iDeviceHelp.

Смартфон Galaxy S8 получил систему распознавания лиц, однако первые владельцы гаджета смогли обмануть программу с помощью простой фотографии. Чтобы разблокировать телефон, достаточно было поднести к датчикам снимок лица владельца.

Представители компании Samsung уже знают об обнаруженной ошибке. Для устранения уязвимости выпустят специальное обновление ПО.

«Galaxy S8 предоставляет пользователям множество вариантов разблокировки телефона, в том числе с использованием биометрических систем идентификации владельца. Важно отметить, что распознавание лиц можно использовать только для снятия блокировки с телефона, но не открывает доступ к Samsung Pay и Secure Folder», — подчеркнули в Samsung.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48728/
просмотров: 5238
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов
Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
Корпорация Samsung стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Apple
OnePlus готовит «убийцу» Samsung Galaxy S8 за $500
Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8
Alcatel Flash — первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
В операционной системе Samsung нашли десятки «дыр»
Blackview представила недорогой смартфон A9 Pro с двойной камерой
Популярные новости
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на&nbsp;необычную проблему Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему
Секрет легендарной игры &laquo;Косынка&raquo; для Windows раскрыл ее&nbsp;разработчик Секрет легендарной игры «Косынка» для Windows раскрыл ее разработчик
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6 Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов Samsung готовит модификацию Galaxy S8 Active для экстремалов
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!