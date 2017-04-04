В новом Samsung Galaxy S8 обнаружили серьезную проблему

Первым пользователям нового флагмана Samsung Galaxy S8 удалось взломать устройство с помощью фотографии. Разблокировку смартфона запечатлели на видео, ролик опубликован в YouTube-аккаунте iDeviceHelp.

Смартфон Galaxy S8 получил систему распознавания лиц, однако первые владельцы гаджета смогли обмануть программу с помощью простой фотографии. Чтобы разблокировать телефон, достаточно было поднести к датчикам снимок лица владельца.

Представители компании Samsung уже знают об обнаруженной ошибке. Для устранения уязвимости выпустят специальное обновление ПО.

«Galaxy S8 предоставляет пользователям множество вариантов разблокировки телефона, в том числе с использованием биометрических систем идентификации владельца. Важно отметить, что распознавание лиц можно использовать только для снятия блокировки с телефона, но не открывает доступ к Samsung Pay и Secure Folder», — подчеркнули в Samsung.