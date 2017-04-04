В Facebook появился новый алгоритм показа последних новостей

Значок ракеты, располагающийся в верхней части мобильного приложения Facebook, позволяет отобразить наиболее интересные (с точки зрения соцсети) посты страниц и друзей пользователя. Об этом сообщил портал Mashable.

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Как отмечается, речь в основном о местных новостях. Работа новостного фида напоминает функцию Instagram Explore, когда алгоритм отбирает наиболее соответствующие интересам пользователя посты автоматически.

Это не первая попытка Facebook иначе организовать показ новостей. Появится ли она у всех пользователей и будет ли пользоваться успехом — пока не вполне ясно. В соцсети Facebook не прокомментировали новацию.

Новая функция появляется постепенно: пользователи Mashable сообщают, что новая возможность тестируется, по крайней мере, в Великобритании и Хорватии.