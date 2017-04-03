Компания Vernee анонсировала новый недорогой смартфон Apollo X, который, как и другие модели данной линейки, создан в тесном сотрудничестве с пользователями. Об этом сообщила «Технореволюция».

Как отмечается, Vernee Apollo X имеет цельнометаллический корпус, оснащен процессором MediaTek Helio X20 и 5, 5-дюймовым дисплеем Full HD производства компании Sharp.

Это первое устройство под управлением новой прошивки VOS, созданной на базе Android. Vernee Apollo X станет доступен для предзаказа 5 апреля, а пока производитель дарит купоны номиналом $40 на покупку смартфона.