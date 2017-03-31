Telegram официально запустил аудиозвонки для Android и iOS

Для пользователей из Европы в мессенджере Telegram появились аудиозвонки. Функция работает в приложении для Android и iOS, разговоры защищены шифрованием
Отмечено, чтобы убедиться в том, что вызываемый абонент именно тот, за кого себя выдает, в ходе разговора собеседники могут сравнить друг с другом
Дополнительно к звонкам в новой версии Telegram появилась возможность настраивать степень сжатия видео, которым вы хотите поделиться. Для совершения звонка используется соединение
В настройках приложения есть возможность запретить все входящие вызовы или установить список пользователей, которые не смогут вам дозвониться.