Исследование: WhatsApp и другие мессенджеры уязвимее на iOS, чем на Android

Все популярные мессенджеры уязвимы. Это относится как к версиям для Android, так и для iOS. К такому выводу пришли специалисты компании Solar Security, написала газета «Коммерсант».
Как отмечено, Solar Security проверила код девяти наиболее популярных мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Signal, Slack, Skype, WeChat и QQ International. В результате установлено, что критических уязвимостей не содержит только Signal под Android. Однако в его коде все же присутствует шесть ошибок среднего уровня и семь низкого. В коде Facebook Messenger и Slack есть по четыре критические ошибки, в остальных еще больше.
В Facebook Messenger для iOS специалисты обнаружили 12 критических уязвимостей, в Viber — 15, в Skype — 17. Больше всего ошибок в китайских мессенджерах QQ International и WeChat.
Как считают специалисты компании, то, что в
Сами мессенджеры информацию о проблемах с безопасностью не подтвердили, отметив, что все продукты регулярно проходят проверку.