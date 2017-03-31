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Техноблог

Исследование: WhatsApp и другие мессенджеры уязвимее на iOS, чем на Android

Все популярные мессенджеры уязвимы. Это относится как к версиям для Android, так и для iOS. К такому выводу пришли специалисты компании Solar Security, написала газета «Коммерсант».

Как отмечено, Solar Security проверила код девяти наиболее популярных мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Signal, Slack, Skype, WeChat и QQ International. В результате установлено, что критических уязвимостей не содержит только Signal под Android. Однако в его коде все же присутствует шесть ошибок среднего уровня и семь низкого. В коде Facebook Messenger и Slack есть по четыре критические ошибки, в остальных еще больше.

К самым распространенным критическим уязвимостям мессенджеров на Android относятся слабые алгоритмы шифрования и хеширования, небезопасные реализации SSL, использование пустых паролей. Это повышает риск перехвата логинов и паролей, хранящихся на устройстве.

iOS-версии мессенджеров оказались более уязвимы, чем клиенты для Android.

В Facebook Messenger для iOS специалисты обнаружили 12 критических уязвимостей, в Viber — 15, в Skype — 17. Больше всего ошибок в китайских мессенджерах QQ International и WeChat.

Как считают специалисты компании, то, что в iOS-версиях приложений содержится больше ошибок, скорее всего связано с тем, что разработчики Android «более внимательно относятся к уровню защищенности», так как «сама Android считается менее безопасной».

Сами мессенджеры информацию о проблемах с безопасностью не подтвердили, отметив, что все продукты регулярно проходят проверку.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48461/
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