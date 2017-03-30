Samsung Dex: как Galaxy S8 превращается в компьютер

Помимо флагманов Galaxy S8 и S8+, на презентации Unpacked 2017 показали док-станцию Desktop eXperience (DeX). Устройство ориентировано на повышение производительности сотрудников, работающих удаленно с помощью мобильных устройств, сообщила пресс-служба компании.

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Android-устройства

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Как отмечается, Dex превращаетв полноценный ПК, позволяя им «комфортно работать в приложениях, редактировать документы, посещать, смотреть видео и отвечать на сообщения на смартфоне, используя большой экран, клавиатуру и мышь».

Док-станция обладает двумя портами USB 2.0, Ethernet-интерфейсом , разъемом USB Type-C , кулером и поддержкой функции Adaptive Fast Charging (AFC) для зарядки смартфона.

Подключив Galaxy S8 к DeX, пользователи увидят знакомый интерфейс Android, оптимизированный к большому экрану, клавиатуре и мыши. ОС, сказали в Samsung, поддерживает отображение нескольких окон разных размеров, контекстных меню и полноценного десктопного браузера.

Фото Engadget. Новинка превратит смартфон в полноценный компьютер

Поскольку DeX — это, прежде всего, инструмент для корпоративных пользователей, компания предусмотрела полную совместимость с Microsoft Office и мобильными приложениями Adobe, включая Acrobat Reader и Lightroom Mobile.