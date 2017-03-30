Samsung презентовал новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+

Вчера, 29 марта, компания Samsung в
Как отмечается, гаджеты оснащены изогнутым по краям дисплеем. Корпус обеих моделей сделан из стекла с металлической рамкой. При этом кнопки управления встроены прямо в экран, а сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю стенку. У флагмана будет сканер радужной оболочки глаз, как у Galaxy Note 7.
Смартфоны оснащены
Кроме того, аппараты обзавелись собственным интеллектуальным помощником Bixby (аналог Siri у Apple).
Предзаказ на новый флагманский смартфон стартует 30 марта, а купить его можно будет 21 апреля в США. Продажа в России начнется 28 апреля. Смартфон будет представлен в черном, серебристом, сером, золотом и голубом корпусах.
Ожидается, что стоимость Galaxy S8 на старте продаж составит $700–800.