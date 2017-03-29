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Техноблог

Красный iPhone 7 подожгли, но он оказался огнеупорным

Фото iPhones.ru. iPhone этой серии также защищены от попадания пыли и воды

В ролике, размещенном на YouTube, экспериментатор поджигает смартфон, облив его воспламеняющейся жидкостью, и ждет семь секунд. После того, как огонь гаснет, iPhone 7 продолжает работать. Огонь не повредил даже его крышку — смартфон выглядит как новенький.

Блогер делает вывод, что производители решили сделать гаджет огнеупорным. Не исключено, что стойкой к огню является краска, которой обработан корпус смартфона.

Отметим, подобные эксперименты проводятся на страх и риск владельцев и могут стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете (RED) Special Edition также защищены от попадания пыли и воды по стандарту IP67. Эти гаджеты выпустили в честь 10-летия сотрудничества Apple с программой RED, в рамках которой ведется сбор средств для фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/48282/
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