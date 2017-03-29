Почти каждый пятый мобильный телефон и каждая четвертая консоль для видеоигр, которые продаются в мире, являются подделкой. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В ОЭСР отмечают, что торговля поддельной техникой в мире растет, что плохо сказывается на покупателях, производителях и государственных финансах.
Организация опубликовала доклад, посвященный торговле поддельным
Общий объем торговли поддельной коммуникационной техникой в ОЭСР оценили в $143 миллиарда.
Две трети подделок доставляется с помощью почты и
Помимо мобильных телефонов и игровых приставок часто подделывают карты памяти, адаптеры и прочие аксессуары. Чуть реже — пульты управления, ноутбуки, компьютеры и планшеты.
По мнению ОЭСР, высокий спрос на смартфоны и другую технику и аксессуары делает этот рынок особенно привлекательным для изготовителей фальшивок.
Основным источником поддельной техники, согласно докладу ОЭСР, является Китай.
В поддельной технике могут обнаружиться вредные вещества вроде свинца и кадмия. Могут возникнуть проблемы с зарядкой и аккумуляторами, которые могут самовоспламениться или ударить владельца током.