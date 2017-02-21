Дисплей iPhone 8 займет всю переднюю панель

Новый iPhone 8 может получить увеличенный OLED-дисплей размером 5,8 дюйма , считает аналитик Мин-Чи Куо из KGI Securities. При этом устройство будет одного размера с предыдущей моделью. Размер экрана увеличат за счет уменьшения рамки. Таким образом, передняя панель смартфона превратится в огромный дисплей, пишет издание theRunet.

Как видно на опубликованном Macrumors снимке, часть экрана займут виртуальные кнопки. Как сообщалось ранее, Home Button на новом устройстве может переместиться на экран. Это пространство могут использовать для сенсорной панели, как на MacBook Pro.

Из-за перемещения с Home Button может пропасть сканер отпечатков. Опцию заменит технология распознавания лиц или сканер сетчатки. Сообщается, что у нового iPhone обновят батарею.

Вероятно, Apple представит в 2017 году сразу три модели смартфона. Их стоимость в США может превысить $1 тысячу.