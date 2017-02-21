Дисплей iPhone 8 займет всю переднюю панель

Новый iPhone 8 может получить увеличенный
Как видно на опубликованном Macrumors снимке, часть экрана займут виртуальные кнопки. Как сообщалось ранее, Home Button на новом устройстве может переместиться на экран. Это пространство могут использовать для сенсорной панели, как на MacBook Pro.
Вероятно, Apple представит в 2017 году сразу три модели смартфона. Их стоимость в США может превысить $1 тысячу.
По прогнозам Куо, поставки iPhone в 2017 году составят 100 миллионов экземпляров, и примерно 60 процентов из них будут обновленными устройствами с