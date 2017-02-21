Кыргызстан намерен стать транзитным хабом для информационных технологий

Кыргызстан, используя свое географическое положение и эффективно реализуя амбициозные
Форум информационных технологий в Кыргызстане проводится в шестой раз. Он является крупнейшим в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По словам главы Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, на сегодняшний день государство делает большую ставку на развитие информационных технологий.
«На данный момент разрабатывается и внедряется много проектов, связанных с электронным управлением во всех государственных органах страны, для обеспечения облегченного доступа граждан к государственным услугам. Переход к цифровой экономике является велением времени», — сказал Бакыт Шаршембиев.