Кыргызстан намерен стать транзитным хабом для информационных технологий

Кыргызстан, используя свое географическое положение и эффективно реализуя амбициозные IT-проекты , может стать «транзитным хабом», в том числе для стран Центральной Азии. Об этом сегодня сообщила глава общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики » Татту Мамбеталиева на открытии VI форума информационных технологий ( KIT-форум ).

Форум информационных технологий в Кыргызстане проводится в шестой раз. Он является крупнейшим в сфере информационно-коммуникационных технологий.

IT-отрасли

IT-сектора

IT-сектора

государственно-частного

Специалисты обсуждают перспективы развитияи создание условий для успешного развития этого сектора. На нынешнем также обсудят основные барьеры развития, коррупцию, условия инвестиционной привлекательности, возможностипартнерства.

По словам главы Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, на сегодняшний день государство делает большую ставку на развитие информационных технологий.

«На данный момент разрабатывается и внедряется много проектов, связанных с электронным управлением во всех государственных органах страны, для обеспечения облегченного доступа граждан к государственным услугам. Переход к цифровой экономике является велением времени», — сказал Бакыт Шаршембиев.