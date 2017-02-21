Эскизы нового смартфона Samsung Galaxy S8 просочились в Интернет

В Сети появились рендеры Samsung Galaxy S8, подтвердившие слухи о дизайне нового смартфона. Эскизы нового смартфона просочились в Сеть вместе с приложением «Защищенная папка». Пользователи получили возможность скачать его до официального релиза, сообщил портал SamMobile.

Как отмечается, новое приложение позволяет создать хранилище для персональных данных. В специальную папку можно добавить медиафайлы, документы, контакты и другую личную информацию, отделив ее от общедоступных файлов. Доступ к защищенной папке можно получить только через сканер отпечатка пальцев.

Фото: SamMobile. Новое приложение работает по отпечатку пальца

При первом запуске приложения, как выяснили SamMobile, можно увидеть рендеры Galaxy S8, которые подтверждают слухи о дизайне нового смартфона.

У телефона очень узкие рамки, на передней панели отсутствуют кнопки. Стоит отметить, что это первые эскизы нового смартфона, представленные производителем.

Фото: SamMobile. Это первые эскизы нового смартфона, представленные производителем

Официальный релиз флагмана Samsung должен состояться в марте 2017 года.