WhatsApp запустил новую функцию

В мессенджере WhatsApp появилась функция публикации самоуничтожающихся сообщений, которая заменит прежние текстовые статусы, отображавшиеся рядом с именем контакта. Об этом сообщило издание The Verge.

Новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами. Запись появляется в новой вкладке Status, где друзья пользователя смогут просматривать ее в течение следующих 24 часов.

Особо отмечается, что функция самоуничтожающихся сообщений в WhatsApp имеет настройки приватности. Пользователи получат возможность выбирать, кто из их друзей сможет просматривать новый статус.

В ближайшее время обновление будет доступно на платформах Android, iOS и Windows Phone.

Реализовав одну из наиболее популярных функций Snapchat в мессенджере с аудиторией в 1,2 миллиарда человек, Facebook вынуждает Snap искать новые пути для расширения бизнеса.

Обновление WhatsApp серьезно замедлит темпы роста Snapchat, чьи владельцы недавно подали заявку на первичное размещение акций, подчеркивает издание.