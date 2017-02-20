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Техноблог

Ряд новых возможностей для мобильных версий Skype тестирует Microsoft

Фото: TUT.by. В тестировании новых возможностей Skype может поучаствовать любой желающий

Microsoft анонсировала появление четырех новых функций в инсайдерских версиях Skype для iOS и Android: встроенной камеры, панели поиска, реакций на звонки и реакций на сообщения. Об этом говорится на сайте Skype.

Опробовать новые возможности можно, загрузив Skype Preview из Google Play или подав заявку на участие в программе Skype Insider через систему TestFlight от Apple.

После того, как функции протестирует небольшое число пользователей Skype, они станут доступны всем и каждому. Компания добавила, что работает над другими улучшениями и возможностями для сервиса, однако что это за возможности и когда они станут доступны, не сообщается.

  • Интегрированная камера открывается простым свайпом и позволяет быстро что-то заснять, добавить на фотографию смайлы, стикеры и аннотации и поделиться готовым изображением в чате.
  • Панель поиска позволяет делиться ссылками, новостями, результатами спортивных матчей, видеороликами и информацией о местах и погоде, не покидая при этом приложение.
  • Что же касается реакций, то к видеозвонкам в реальном времени можно прикреплять смайлы, текст и даже фотографии.
  • На любое сообщение теперь можно отреагировать сразу несколькими способами.

Пока вы развлекаетесь с новыми функциями, знайте, что они еще в разработке. Находясь в Skype Preview, просто нажмите на значок сердца на главном экране, и вы сможете отправить комментарии нашей команде, что поможет сформировать будущее Skype.

Microsoft

Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45542/
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