Ряд новых возможностей для мобильных версий Skype тестирует Microsoft

Microsoft анонсировала появление четырех новых функций в инсайдерских версиях Skype для iOS и Android: встроенной камеры, панели поиска, реакций на звонки и реакций на сообщения. Об этом говорится на сайте Skype.

Опробовать новые возможности можно, загрузив Skype Preview из Google Play или подав заявку на участие в программе Skype Insider через систему TestFlight от Apple.

После того, как функции протестирует небольшое число пользователей Skype, они станут доступны всем и каждому. Компания добавила, что работает над другими улучшениями и возможностями для сервиса, однако что это за возможности и когда они станут доступны, не сообщается.

Интегрированная камера открывается простым свайпом и позволяет быстро что-то заснять, добавить на фотографию смайлы, стикеры и аннотации и поделиться готовым изображением в чате.

заснять, добавить на фотографию смайлы, стикеры и аннотации и поделиться готовым изображением в чате. Панель поиска позволяет делиться ссылками, новостями, результатами спортивных матчей, видеороликами и информацией о местах и погоде, не покидая при этом приложение.

Что же касается реакций, то к видеозвонкам в реальном времени можно прикреплять смайлы, текст и даже фотографии.

На любое сообщение теперь можно отреагировать сразу несколькими способами.