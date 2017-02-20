Ряд новых возможностей для мобильных версий Skype тестирует Microsoft

Microsoft анонсировала появление четырех новых функций в инсайдерских версиях Skype для iOS и Android: встроенной камеры, панели поиска, реакций на звонки и реакций на сообщения. Об этом говорится на сайте Skype.
Опробовать новые возможности можно, загрузив Skype Preview из Google Play или подав заявку на участие в программе Skype Insider через систему TestFlight от Apple.
После того, как функции протестирует небольшое число пользователей Skype, они станут доступны всем и каждому. Компания добавила, что работает над другими улучшениями и возможностями для сервиса, однако что это за возможности и когда они станут доступны, не сообщается.
Пока вы развлекаетесь с новыми функциями, знайте, что они еще в разработке. Находясь в Skype Preview, просто нажмите на значок сердца на главном экране, и вы сможете отправить комментарии нашей команде, что поможет сформировать будущее Skype.Microsoft